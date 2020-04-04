68歲林姓街友，日前行經萬華知名的「熱海」海鮮餐廳，發現各種新鮮漁貨擺在店門前，趁店員不注意時，前後3次偷取活的龍蝦、螃蟹，林第一次偷時還被龍蝦夾到手，後來學聰明竟拿袋子來裝，店家總計損失10隻龍蝦和3隻螃蟹，日前發現林男又在店附近徘徊時，報警將他逮捕。

「熱海」是萬華區知名的海鮮老店，以新鮮食材聞名，店家表示，因為肺炎疫情，店內業績減少很多，沒想到還有人會來偷龍蝦，真是非常無奈。

警方調查，林男是常在附近遊蕩的街友，2月底行經餐廳時，發現店外的水族箱上，展示各種活海產，他見左右無人，1手各抓1隻龍蝦後逃逸，但慌亂中被龍蝦夾到手，讓他耿耿於懷。

林第二次行竊時記取教訓，特別準備袋子，這次又偷走4隻龍蝦，他拿到艋舺公園附近的跳蚤市場，以1隻100元賤賣，所得就直接去超商買酒來喝。

上月中林男三度來偷，這次一口氣拿走4隻龍蝦和3隻螃蟹，得手後騎腳踏車逃走，海產這次賤賣500元，然後買煙買酒花光。

日前林男又在餐廳附近出沒，店員立刻認出，報警將他逮捕，林警訊時供稱自己沒錢吃飯，所以才會偷海鮮來賣錢，還漫不在乎對店家表示，錢已經花光，他沒辦法賠償，偵訊後被依竊盜罪移送法辦。

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(中時 )