宣導會現場發放消防水袋，供民眾將掃墓完畢殘餘之火苗澆熄。（桃園分隊提供）

現場也設置住警器宣導攤位，加強提醒民眾安裝住宅用火警警報器的重要性。（桃園分隊提供）

桃園市政府消防局第一大隊桃園分隊於4月4日上午在桃園區第一公園化公墓辦理「桃園市政府消防局第一救災救護大隊109年清明節暨防縱火宣導活動」。活動中，除了宣導文宣及海報供領取外，另備有精美禮品贈予參與活動之民眾，希望讓這些防火防災知識深植心中，防火防災觀念應從平時建立，活動內容相當豐富多元，讓民眾在清明祭祖時仍不忘防火防災的重要性。

4月4日適逢清明掃墓祭祖，桃園市政府消防局第一大隊桃園分隊、大有分隊、大林分隊及中路分隊於第一公園化公墓入口聯合設置宣導攤位，安排清明掃墓暨防縱火、住警器宣導及申請、水域防溺、燃氣熱水器CO等共四個主題宣導攤位供民眾參與；今年於清明節當日辦理大型清明掃墓暨防縱火宣導活動，特別要提醒民眾「四不二記得」-不任意燒雜草，不隨意丟菸蒂，不讓冥紙飛揚，不放爆竹煙火；記得撲滅餘燼，記得隨手收拾垃圾。並於現場發放消防水袋，供民眾將掃墓完畢殘餘之火苗澆熄，以防範山林火災。

現場也設置住警器宣導攤位，加強提醒民眾安裝住宅用火警警報器的重要性，同時提供現場申請；另外為因應夏季將至，提早設立水域防溺宣導攤位，提醒民眾從事水上活動應注意避免危險行為及如何自保，並注意氣象報告、慎選安全戲水場所；最後也設有燃氣熱水器防一氧化碳中毒宣導攤位，提醒民眾應確實遵照「五要」原則：要注意室內通風、要使用安全品牌、要選擇正確型式、要注意安全的安裝、要注意平時檢修，以防熱水器產生一氧化碳而發生中毒憾事，並提供熱水器更換或遷移之補助申請資訊，供民眾現場諮詢及申請。

(中時 )