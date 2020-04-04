ELEVEN體育家族，中職三十一年繼續為球迷服務，今年持續送上Rakuten Monkeys、統一7-ELEVEn獅 2020年主場賽事轉播。透過有線電視，MOD，還有APP，滿足使用不同平台收看轉播的球迷。另外，針對獅子軍的主場賽事，ELEVEN體育家族則繼續和MOMOTV攜手合作。

今年ELEVEN體育家族將轉播40場，而MOMOTV則是轉播20場。而網路平台方面，現階段已確認的包括 LINETODAY、麥卡貝以及 TWITCH，滿足所有球迷。

今年暴力猿有了新主人，來自日本的樂天集團，除了教練團煥然一新外，更砸重金改造球場。球隊由裡到外，包括軟硬體在內一片新氣象。有了堅強後盾的樂天桃猿，今年繼續往四連霸之路邁進。除此之外，新的吉祥物、新加入的啦啦隊成員，期待在疫情結束開放球迷進場的那一刻，可以立即為大家帶來全新感受。在此之前，ELEVEN體育家族，會透過轉播讓球迷持續關注暴力猿打線的表現。

至於主播人選方面，大家熟悉的「千里之外」陳雄威，繼續擔綱主場專屬主播，而球評包括草總謝長亨、王金勇、陳師正及周正雄等人，精彩內容千萬別錯過。南霸天統一獅，今年找來三連霸班底林岳平、高志綱分任總教練及首席教練，帶領新一代的傑尼獅們踏上重返榮耀之途。

上半季台南全主場，統一球團將外野翻修放上新座位，老球場全新體驗，邀請球迷在疫情結束後，來府城看球體驗不一樣的台南球場。本賽季獅子軍主場專屬主播陳捷盛，將和曾智偵、邱敏舜、江奕昌等專業球評，一起陪大家看球之餘也有專業的轉播內容。

目前至五月底的場次配置如下：

ELEVEN SPORTS轉播場次：

4月24日~4月26日 樂天vs統一

4月29日~4月30日 中信vs統一

5月12日~5月13日 樂天vs統一

5月15日~5月17日 中信vs統一

5月26日~5月27日 中信vs統一

5月29日~5月31日 樂天vs統一

MOMOTV轉播場次：

5月1日~5月3日 富邦vs統一

5月19日~5月20日 富邦vs統一

(中時 )