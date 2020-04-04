高雄市長韓國瑜在總統大選敗選後，回歸高雄市政，但依然受到罷韓的挑戰；支持罷韓的民眾常以過去選舉期間，韓國瑜受到的負面言論作為罷免理由，但一位PTT網友分享，他將那些無比脆弱的言論一一反駁後，他罷韓的朋友就落荒而逃了。

時常發表挺韓言論的資深PTT鄉民seabox發文表示，與支持罷韓的高雄朋友一同用餐時，突然聊到韓國瑜話題，該朋友指出，「韓國瑜這個落跑市長完蛋囉」，但網友回問說：「他現在有落跑？不是回去當市長了？」韓黑朋友表示：「就遲早(到)、落跑阿」

對此，seabox回道：「我剛剛就說沒落跑了，而且他現在有一直遲到嗎？媒體都在跟，你少在那邊扯了。」但該朋友卻不死心，表示：「那又怎樣，他就草包、亂講話。」seabox無奈表示：「選後他有亂講話嗎，有的話你講出來啊，別一直亂黑

。」

seabox笑說，他朋友與他短短三度交手，就沒有辦法更進一步溝通了，被問倒後就「臨時有事」離開了。

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(中時電子報)