今年公館傅家千人祭祖，因應疫情改為「流水席」方式，避免人群聚集。（何冠嫻攝）

公館傅家千人祭祖今年以「流水席」方式，讓宗親隨到隨拜，拜完離去。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真）

今年公館傅家祭祖活動因應疫情簡化儀式，親族代表進行簡單團拜儀式。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣前縣長傅學鵬及傅氏宗親會每年清明節皆進行隆重盛大的掃墓祭祖，今年因應疫情，告知外縣市宗親不必前往，並將參拜後的百桌聚餐及敬老金取消，改以「流水席」祭祖方式，讓宗親隨到隨拜，拜完離去，減少群聚感染風險，4日一早傅家子孫陸續前往上香，傅學鵬與族親代表進行簡單團拜儀式。

每年清明節散居各地的傅家宗親都會參與統一祭拜，聚集近千人以傳統祭儀祈求祖先保佑，並現場發放獎學金，表揚子弟認真向學，以及敬老金鼓勵老一輩宗親參與祭祖，中午再席開百桌聚餐，聯絡感情，場面熱鬧隆重。但今年因應疫情，將午宴與敬老金取消，避免高密度人群聚集，獎學金、生育津貼則以轉帳方式發送。

傅氏宗親會總幹事傅家木表示，今年以「流水席」方式祭拜，並請外縣市宗親不必抵苗栗公館祭祖，4日掃墓6點半開始祭祖以隨到隨拜方式，拜回就回去，並由族親與子孫代表做簡單團拜。

傅學鵬也指出，因應疫情，經過宗親討論簡化祭祖儀式，暫停三獻禮、午宴並避免人潮聚集，請宗親派代表參拜，祈求祖先保佑大家平安。

(中時 )