國內今日新增一名感染源不明本土個案，疑為本土個案中首見味覺、嗅覺喪失者。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名40多歲男子無國外旅遊史，上月底因發燒前往診所就醫，隔日沒有上班，1日再度就醫，因懷疑染疫而採檢，進而確診。男子活動史以住家、上班地為主，9名接觸者，目前正在調閱工作場合監視器，了解是否曾接觸國外入境者，有進一步消息會再公布。

中央流行疫情指揮中心表示，今新增本土個案為40多歲男性(案352)，近期無出國史，3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，於今日確診。衛生單位調查，個案獨自居住，平時活動地以住家及工作地為主，將進一步調查相關接觸者，以釐清感染源。

莊人祥補充，由於該名本土個案是獨居者，匡列的9名接觸者，其中7位是職場接觸者，2位是非同住的接觸者(友人)。

(中時 )