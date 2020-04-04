嘉義醫院護理之家的長輩透過平板與家人視訊。（嘉義醫院提供／廖素慧嘉義傳真）

防疫持久戰，嘉義市護理之家全面禁止探視至今10多天，長輩等嘸親人探視很無奈，衛福部嘉義護理之家提供專屬官方LINE、預約視訊、錄製短門等配套措施，84歲陳姓阿嬤看到女兒在影片說「阿母阮愛你喔！」悄悄落淚，思念之情盡在淚滴中。

嘉義市住宿型長照機構自3月24日起全面禁止探視，雖然民眾能理解、配合此防疫措施，但很多長輩習慣有家屬天天探望，禁探視後，家屬及住民們仍感到不安及無奈，嘉義醫院護理之家用LINE、幫長輩拍照、錄製簡短影片及電話報平安、預約視訊等配套彌補。

84歲陳阿嬤的女兒放慢講話速度錄製影片，一字一字清楚地說「阿母，現在全世界都有武漢肺炎，大家都不能亂跑，暫時無法過去看你，你要乖乖聽護理師跟照服阿姨的話，阮愛你喔！」短短30秒的影片，阿嬤感動得悄然拭淚，連護理師都紅了眼眶。

李姓阿公告訴兒子「你們攏不用擔心，我沒事，錢不要亂花，大家要注意身體健康。」幾句話道盡人父為兒女設想的心情，反過來安撫兒女的不安。

部嘉醫院護理科主任溫瑛瑛說，市府宣布護理之家全面禁止探視之後，考量長輩視力不好，手機螢幕太小，特地用大尺寸平板讓長輩與家人視訊，行動不便的長輩也能與家人通話，長輩初次體驗視訊，新奇又開心，每天都期待與家人視訊的時刻，雖然疫情嚴峻，但親情不斷線。

(中時 )