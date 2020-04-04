清明連假台灣各地旅遊景點湧現人潮，感染科權威、中華民國防疫協會榮譽理事長王任賢指出，台灣全力防守社區防線失守，好不容易禁止廟會等大型活動，如今狀況更險峻，民眾或掃墓或家庭旅遊南來北往頻繁聚集，清明後恐本土病例爆增，王任賢疾呼，不用普篩卻要採廣篩，不能只篩肺炎，有上呼吸道症狀或有疑慮者都應該篩。

王任賢指出，最近台灣每隔幾天就有一至兩例感染源不明的確診者出現，這顯示另人憂心的社區感染已經出現，由於新冠肺炎傳染力相當大，並且存在無症狀感染者，且約只有10％的病患有肺炎症狀，目前國內累計至4月4日有51例本土個案，其中約有10多例被定位是零星社區感染指標個案，代表可能有約100例無症狀或輕症病例成為未被發現的移動感染源。

這也是為什麼中央流行疫情指揮中心近日開始規範社交距離、雙鐵全口罩政策，更有不少醫師不斷發出要求民眾清明連假待在家不要趴趴走，王任賢認為，連假期間不管是到風景區旅遊或是家群掃墓，民眾互動頻繁風險並不比大型活動低，未來兩周很可能出現本土病例大爆發。

為守住社區防線，王任賢呼籲中央流行疫情指揮中心，以廣篩取代普篩，擴大篩檢，不要入境有症狀才篩，不要只針對不明肺炎才篩檢，他也說，早在案19無出國史的白牌車司機確診後，他就呼籲所有肺炎患者都應該做篩檢，沒想到遲至3月29日台灣才開始篩肺炎。

現在疫情更趨嚴峻，多起零星社區感染顯示旅遊史已不足防堵社區破口，王任賢建議，現在不能只做到肺炎才篩檢，應擴大到有上呼吸道症狀就篩，有味覺、嗅覺喪失，或異常腹瀉等症狀就要篩，以廣篩取普篩，可防範輕症傳染者未被隔離成為移動式感染源。

(中時 )