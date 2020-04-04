第三波口罩預購近200萬人 陳時中：量一定夠 14:212020/04/04 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第三波口罩預購至3日晚間截止共計199.6萬人預購，他並表示預估接下來的口罩應全台85%的人口都可以拿得到，「量一定夠」，自4月9日起，口罩實名制小孩改為14天10片、大人14天9片，可一次購買兩週的量，讓大家若至藥局購買也可不用擠在同一時間，「排隊可比較輕鬆」，另一方面也呼籲大家可多利用網路預購。 (中時 ) #第三波 #口罩預購 #陳時中 #14天 #購買 也許您會感興趣 推薦閱讀 買口罩再放寬 免分流14天9片 04:102020/03/31 生活新聞 案269說法和媒體有出入 誰給陳時中錯誤訊息？ 11:492020/03/31 政治 離島居民自國外返台 須先留台灣居家檢疫14天 17:402020/03/31 社會 確保金門安全 返國先於台灣居檢14天始可回去 20:592020/03/31 生活 日本明將宣布 入境者一律隔離14天 21:492020/03/31 國際 NBA》湖人全隊完成隔離14天 無再傳確診消息 10:542020/04/01 體育 德國妹大讚台灣居家檢疫 臉蛋太美焦點歪樓 09:012020/04/02 日常 疫情惡化 港府宣布關閉酒吧14天 20:312020/04/02 兩岸 政院拿回發話權！ 指揮中心光環漸褪 蘇揆才是真正指揮官 12:532020/04/03 生活 苗栗男乖乖隔離14天還被罰10萬 一知原因崩潰了 05:052020/04/04 生活 生活熱門新聞 確診女保全的「北部高級社區」到底在哪？陳時中回應了 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 指揮中心發布國家級警報 籲民眾勿前往墾丁等景點 - 生活 新加坡都要半封城了 醫怒：台灣人卻在連假開心出遊 - 生活 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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