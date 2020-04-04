中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第三波口罩預購至3日晚間截止共計199.6萬人預購，他並表示預估接下來的口罩應全台85%的人口都可以拿得到，「量一定夠」，自4月9日起，口罩實名制小孩改為14天10片、大人14天9片，可一次購買兩週的量，讓大家若至藥局購買也可不用擠在同一時間，「排隊可比較輕鬆」，另一方面也呼籲大家可多利用網路預購。

(中時 )