民眾黨立委高虹安曾經提出實名制口罩販賣機的構想，如今台北市政府將率先推出口罩實名制自動販賣機，高虹安今在臉書分享開箱影片，只要插入健保卡，就能快速買到口罩，且不能重複購買，如果放入插入非健保卡，販賣機會說「我的老天鵝啊」，不少民眾高呼「終於不用再排隊買口罩」。不過，行政院發言人Kolas Yotaka表示，該口罩販賣機是台北市政府自行研發，細節不清楚，行政院購買口罩通路仍會維持藥局及網路預購。

高虹安今天下午發布實名制口罩販賣機開箱影片，只要插入健保卡，讀取資料正確後，可以選擇使用LINE Pay、街口支付、APPLE Pay、Google Pay或悠遊卡付款後，按下按鈕就可取出口罩，方便又快速，對沒時間排隊的上班族可以說是一大福音。

高虹安實測，若使用已經買過口罩的健保卡再插入販賣機，機器會顯示資料核對失敗，無法重複購買；若插入其他卡片，販賣機則會說「我的老天鵝啊！」高虹安笑稱，「這台販賣機也太鄉民了吧」。

高虹安表示，實名制口罩販賣機是行政院跟台北市政府合作推出，過去藥局購買口罩造成藥師人力負擔，且販賣時間民眾可能來不及購買，後來開放網購，現在推出口罩販賣機，提供民眾多一種選擇，實測後感覺很不錯，希望大家都可以來使用。

對此，Kolas Yotaka表示，實名制口罩機是台北市政府自己研發，過程中有徵詢行政院設計概念及技術上的建議，根據了解，實名制口罩販賣機只會設置在一些健康中心販售，局限於部分地區；全國性口罩販售政策仍維持藥局及預購，目前沒有全國廣設口罩販賣機的打算。

(中時 )