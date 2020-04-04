清明連假已有多處景點人潮擁擠，連假後疫情趨勢推估是否樂觀以及是否可能下達禁足令？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示：「任何可能性都有，看疫情發展到什麼情況。」

陳時中表示，疫情會延續很長，「若都關起來情緒也會出問題」表示防疫仍要根據社會和人性需要，因此並不反對出遊但強調「距離要維持住」、「人多的地方請務必戴口罩」，而已公布的一些人潮多的地方，包括墾丁及阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等，也發布了細胞廣播警示訊息，建議還沒去的民眾就不要再去人擠人。

連假之後確診人數將會增加，台大醫師在臉書發文指出，當初日本在三月連假過後，確診增加速度是之前的五倍。對此，陳時中回應，目前指揮中心判斷國內這波旅遊高峰，預估不會像日本三月櫻花季那樣，如果會的話，當初就會禁止。社區感染相當零星，案例多是境外移入，且目前都在居家檢疫，因此這兩個理由，所以才沒有做出大規模禁足行動。

(中時電子報)