新冠肺炎疫情至今仍看不見盡頭，不過台灣第一階段在指揮中心與大家配合下，暫時安然度過，但大家似乎鬆懈了，清明連假各大景點到處都是人潮，讓許多醫界人士看了相當憂心。空服員莉亞就貼出自己在隔離病房裡的照片，「我們還有多少本錢繼續預支自由下去？」

莉亞在粉專《空姐心事》發文透露，3月底連續發燒3天，因此趕緊去求診，沒想到被醫生告知肺部右下角偏白，有發炎的狀況，需要住院採檢，瞬間心中的小宇宙崩塌；第一時間想到的不是自己，而是家人、乘客以及同事，巨大的內疚和擔心瞬間吞噬了心和腦海。

住進負壓隔離病房後，莉亞狀況時好時壞、燒燒退退，幸好二採是陰性，但醫生仍不敢大意。莉亞說，「護理師和醫生一樣無微不至的照顧我，一樣為我端水送飯，弄得我都不好意思。」

遠方護理站傳來值班醫生有耐心講電話的聲音，正在對其他負壓隔離病房的病人解釋病情，「 目前你的抽血指數看起來都正常，但肺部有浸潤的狀況，但您也不要太緊張，這種症狀有時也會發生在社區型肺炎上，希望我們採檢結果是陰性。」 莉亞表示，心頭突然酸酸的，醫生其實也害怕多一個確診病人吧。

當護理師來，莉亞詢問，「 這幾天進到醫院的人很多嗎 ? 看妳們似乎變忙了。 」 護理師坦言，「 嗯，這幾天有不少人湧入， 病房全都是滿的。 」

再看看窗外，林口交流道、五楊高架和國道一號，這二天連假，車流比上星期平日多很多， 甚至在接近中午、或是那些尖峰時段還會小塞一下。莉亞說，網上也有很多人出遊的照片，大家還是趁著連假出門了；很多人也許會想「要趁現在可以出門的時候快點出門」，但是你有沒有想過，搞不好你是在預支你「 出門的自由」，看看歐美就能知道了。

回顧台灣在疫情剛發生時，用了這些不自由換來現在相對較穩定的疫情狀況。莉亞強調，台灣能維持日常生活、得到國際讚聲， 這些都是用犧牲自由、犧牲龐大的社會資源、醫療資源換來的；但隨著境外移入、本土感染例子增加，「到時口罩還能不能如預期捐贈給國外？我們還有多少本錢繼續預支自由下去？」

最後她沉重呼籲，「真的要以生在台灣為福，因為我們求助有門，我們有最珍貴世界上獨一無二的健保系統，也因為這場疫情跟每個人都有關係，所以我們有責任防堵每一個破口， 讓我們沒事好好的待在家裡，減少接觸，不要預支任何的自由，願我們都能在可樂娜疫情中全身而退。 」

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(中時電子報)