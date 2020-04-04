入夜後，東大門夜市出現人潮，也擔心防疫傳染問題。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮零確診，空氣品質好，清明連續假期已湧入大量人車，不過卻也擔心人群群聚恐爆另一波疫情；中央流行疫情指揮中心發出「國家級警報」，提醒要保持距離，其中花蓮東大門夜市也在警示中，花蓮縣府觀光處副處長張志翔說，連假期已經推演人潮與防疫工作，包括宣導戴口罩、勤洗手以及做好攤位清潔，今晚警方也將加入勸導。

依據縣府觀光處初步統計清明連假東大門夜市遊客量，4月2日約1萬人、4月3日7500人，還有兩天假期，人潮湧現防疫工作不得不慎。

疫情後，除農曆春節、228連假後，東大門夜市遊客稀稀落落，部分攤商乾脆早早關店走人。實地觀察，清明4天連假期突湧大量遊客，東大門夜市卻也喜憂參半，店家生意都不錯，難得拉長紅，但遊客拉下口罩邊走邊吃，還有人連口罩都沒戴，夜市裡人群摩肩接踵，讓花蓮人看得心驚驚，擔心成為防疫破口。

花蓮縣府也在假期前推出「禮讓運動」，希望把花蓮好山好水開闊空間暫時留給遊客，花蓮人則「自主在家」，享受天倫之樂或利用假期好好在家休息，也是預防外出「人擠人」，增添感染風險。

指揮中心發出細胞簡訊，針對一般景點如阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等，提醒民眾出遊時應與他人保持室內1.5公尺及室外1公尺以上之社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，保護自己及他人。

花蓮縣觀光處副處長張志翔受訪說，防疫超前部署，連假第2天遊客人潮大幅成長，已在東大門入口處貼出公告，每晚也排班派人到場巡視業者是否做好防疫作為，並與夜市各區主委保持聯繫，提醒攤商要戴口罩、勤洗手，做好攤位清潔，今晚警方也會前往勸導，也請務必戴上口罩，才能玩得開心也玩得安心。

(中時 )