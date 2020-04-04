Wecare高雄發起人尹立表示收到一封電子郵件，疑似由韓粉轉發，恐嚇罷韓行動。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

台灣基進新聞部副主任張博洋姓名及照片疑似遭人冒用，在網路上四處兜售防疫物資。（張博洋提供／袁庭堯高雄傳真）

台灣基進新聞部副主任張博洋姓名及照片疑似遭人冒用，在網路上四處兜售防疫物資。（張博洋提供／袁庭堯高雄傳真）

罷韓團體「Wecare高雄」官方網站聲稱遭到駭客攻擊被迫關站，導致罷韓小物停止販售，該團體質疑該攻擊是由韓粉發起。無獨有偶，罷韓主角、台灣基進張博洋也傳出身份遭人冒用、藉此販賣來路不明的口罩與酒精，張博洋第一時間已報案證明清白。

Wecare高雄表示，2日起網站被駭客連續48小時不間斷攻擊，已損失300至500筆的熱門小物訂單。為了避免購買小物的民眾個資外洩，決定先行關閉網站、確保資訊安全。

發起人尹立強調，他收到一封電子郵件，疑似由韓粉轉發，強調罷免行動若不停止，駭客攻擊只是前菜。台灣基進新聞部副主任張博洋則認為，駭客事件與韓陣營有關，用意在斬斷罷韓行動第三階段的糧草。

Wecare高雄官網才被攻擊，張博洋也傳出身份遭人盜用。3日晚間張博洋接獲民眾檢舉，表示中有人盜用他的大頭照，四處留言兜售口罩、酒精，售價與品項不詳，只留下line的ID供人加入聯繫。

張博洋透過Line查詢，發現該名男子署名「祐誠」，在youtube頻道討論區、facebook買賣社團四處張貼成疊口罩的照片，強調「販售一次性口罩、酒精」。張博洋也第一時間透過線上報案系統報案，證明該名男子行為與他無關。

Wecare高雄表示，目前捐款網站平台不受影響，但官方網站重新開放時間未定，將與系統工程師進一步討論，待攻擊量降低之後才會重新上線。相關資料、證據都已備份，將研議採取法律行動。

(中時 )