新冠肺炎延燒，台灣失智症協會今(4)發布新聞稿說明，失智者因記憶力、理解力等認知障礙，在配合防疫措施上有極大的困難，更是防疫違規懲處的高風險族群，造成家屬莫大的經濟和精神壓力。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，政府在防疫措施中宜考量失智者等身心障礙者的困難，例如失智者搭公共交通工具未能全程戴口罩，但「未戴口罩者得拒載，勸導不聽最高處罰鍰1萬5000元」對失智症家屬太沈重，呼籲勿立即予以罰鍰，應改成家屬努力協助失智者戴口罩，有困難時，家屬宜出示失智症身心障礙証明或診斷証明，並協助失智者保持社交距離，以降低感染風險。

指揮中心指揮官陳時中表示，家屬要協助失智症患者保持社交安全距離以及避免到人多的地方，並盡量不要讓家中失智患者搭乘大眾運輸工具。

陳時中指出，我們理解失智症患者在有些行為上很難被控制，但現階段應該以不要到人多的地方為優先考量。

(中時 )