奧地利、捷克旅遊團一行17人當中，截止昨日已有6人確診，因該團近期確診數增多，指揮中心召回其餘11人，發現其中2人已經肺浸潤。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前11人都已進行採檢，陸續檢驗中，2名肺浸潤者中午初步檢驗陽性，會在明日公布結果，其餘9人檢驗中。

(中時 )