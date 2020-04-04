奧捷團11人召回採檢 2肺浸潤者初檢陽性 15:112020/04/04 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，奧捷團11人都已進行採檢，2名肺浸潤者中午初步檢驗陽性。 (圖／中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 奧地利、捷克旅遊團一行17人當中，截止昨日已有6人確診，因該團近期確診數增多，指揮中心召回其餘11人，發現其中2人已經肺浸潤。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前11人都已進行採檢，陸續檢驗中，2名肺浸潤者中午初步檢驗陽性，會在明日公布結果，其餘9人檢驗中。 (中時 ) #採檢 #2人 #檢驗 #陽性 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀光局主秘採檢結果出爐 全陰性沒事 15:052020/03/31 生活 聯新國際醫院支援機場採檢站 4位院長輪值大夜班 18:172020/03/31 生活 肺炎須採檢 味嗅覺異常要通報 04:102020/04/01 生活新聞 北市籲中央 採檢歐美移入應比照從大陸移入規格 11:482020/04/01 生活 李四川力挺侯友宜：高市府也支持入境全面採檢 22:122020/04/01 政治 專家建議 居家檢疫同住者也採檢 04:102020/04/02 生活新聞 第二架湖北類包機 1女發燒送醫3人須重採 10:042020/04/02 生活 國內新增10例確診 8例境外移入、2例本土 13:352020/04/02 生活 防社區傳播 醫籲擴大採檢 04:102020/04/03 生活新聞 入境有症狀 採陰才放行 04:102020/04/03 生活新聞 生活熱門新聞 確診女保全的「北部高級社區」到底在哪？陳時中回應了 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 指揮中心發布國家級警報 籲民眾勿前往墾丁等景點 - 生活 新加坡都要半封城了 醫怒：台灣人卻在連假開心出遊 - 生活 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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