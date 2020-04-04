新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球燃燒，美國成了受害最重國家，紐約重災區更處處可見橫躺屍體，名符其實成了1座死城；然而，屏東墾丁卻因近日清明連假，湧進大量人潮，讓資深媒體人黃創夏擔憂這會不會是下波防疫線，更點出關鍵日期420！

清明年假開始，許多民眾歸鄉掃墓，墾丁和台南都湧入觀光人潮，讓外界非常擔憂會成為疫情破口，重演17年前SARS因清明假期，導致台灣防疫防線潰堤，成為台灣揮之不去的夢靨。

黃創夏也表示同樣的擔憂，今在臉書發文表示，「下一場防線：420？是否要加詢問『清明旅遊史』」？底下網友耶紛紛直言，「沒出去玩是會死嗎？那麼愛玩，到時候又在那邊說三道四」、「所有防疫效能都被這些自私的家長及人們破壞了，若有疫情擴散這些人都是罪犯」、「好不容易的防疫（神話），受到國際肯定，不要因台灣人的劣根性，導致疫病破口大量感染，是會被人看笑話」！

(中時電子報)