不明原因腹瀉，指揮中心宣布納入通報條。（圖／Shutterstock）

新冠肺炎疫情延燒，國內確診者當中也出現數名腹瀉症狀者。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，根據剛剛最新的結果，指揮中心決定將不明原因腹瀉納入新冠肺炎通報條件，但不會列入擴大採檢，細節還需經過行政作業的流程才會公布。

(中時 )