不明原因腹瀉 指揮中心：納入通報條件 15:112020/04/04 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不明原因腹瀉，指揮中心宣布，納入通報條件。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不明原因腹瀉，指揮中心宣布納入通報條。（圖／Shutterstock） 新冠肺炎疫情延燒，國內確診者當中也出現數名腹瀉症狀者。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，根據剛剛最新的結果，指揮中心決定將不明原因腹瀉納入新冠肺炎通報條件，但不會列入擴大採檢，細節還需經過行政作業的流程才會公布。 (中時 ) #不明原因腹瀉 #納入 #通報條件 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 長釘封門 北韓新冠患者一家五口慘死 17:442020/03/31 國際 日公布新冠肺炎死者大體的處理準則 20:082020/03/31 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 1分鐘看世界》全球確診破82萬 秋季疫情恐大爆發 08:052020/04/01 國際 蓬佩奧證實：美首位外交官染新冠肺炎不治 10:342020/04/01 國際 大陸新冠肺炎疫情 最新數字曝光 14:092020/04/01 兩岸 天津新增2例境外輸入新冠肺炎確診病例 14:092020/04/01 兩岸 政院明通過新冠肺炎特別條例修正案 17:232020/04/01 政治 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 生活熱門新聞 確診女保全的「北部高級社區」到底在哪？陳時中回應了 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 指揮中心發布國家級警報 籲民眾勿前往墾丁等景點 - 生活 新加坡都要半封城了 醫怒：台灣人卻在連假開心出遊 - 生活 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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