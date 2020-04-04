中市旅服中心全面消毒。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

中市旅服中心全面消毒。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

防疫無假期！!新冠肺炎疫情持續延燒，因應清明連假湧現返鄉人潮及遊客，為防堵疫情蔓延，台中市政府觀光旅遊局全面加強轄管台鐵台中車站、高鐵台中站、台中國際機場、石岡、大甲鐵砧山及大安濱海等6處旅客服務中心防疫工作；大甲鐵砧山及大安濱海旅服中心更於連假每日開放時間過後即進行全面消毒，提供遊客安心諮詢環境。

觀旅局長林筱淇局長說，該局除已於3月底將各旅服中心諮詢櫃台周圍以不銹鋼伸縮圍欄區隔遊客及旅服工作人員，保持1.5公尺以上的諮詢距離，另也於旅服中心入口張貼中英文標示「若有發燒、咳嗽症狀及未確實戴好口罩者，請勿進入」標語。

觀旅局同時對於進入旅服中心遊客量測體溫及噴酒精消毒雙手，在嚴謹防疫要求下，遊客均相當配合市府各項措施，執行狀況良好，清明連假更針對各旅服中心環境及設施每天深度消毒，全面防堵病毒傳播，讓民眾在台中旅遊感到安心、放心。

林筱淇說，該局轄管的東豐自行車道、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、大坑登山步道等遊客眾多的觀光景點，均張貼最新防疫衛教宣導單，加強落實防疫宣導，各景點公廁洗手台也備有洗手乳，提供遊客清潔雙手，並強力宣導「落實勤洗手」、「避免觸摸眼、口、鼻」等個人衛生行為，進入人多密閉空間及搭乘鐵公路大眾運輸工具，請配戴口罩等自主健康管理。

觀旅局強調，近日中央流行疫情指揮中心已宣布「社交距離注意事項」，並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離；請遊客在室內或戶外景點，務必遵守相關規範，以降低感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

(中時 )