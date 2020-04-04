2020年使用牌照稅等各項稅務於4月1日起陸續開徵，繳納期限至4月30日，由於今年受到新冠肺炎疫情影響，政府特別推出營業客運與小客車租賃業補貼稅額50％與分期繳稅等5大優惠措施，希望減輕疫情對民眾的衝擊。

新竹市稅務局表示，今年度的使用牌照稅已於4月1日起開徵，而針對疫情影響社會各階層，中央與地方共同祭出5大稅務優惠，希望幫助到廣大的納稅人。

5大優惠措施包括「補貼稅額50％」，遊覽車客運業及小客車租賃業者，使用牌照稅可獲政府補貼減半，車主免申請，2020年的使用牌照稅繳款書上，會直接扣除政府補貼金額，應納使用牌照稅是原來應繳稅額半數，經統計目前新竹市計有1384輛車受惠，補助金額合計約290萬元。

「停駛主動退稅」，因疫情影響致車輛不擬使用，可向監理機關辦理停駛或繳銷，稅務局將主動辦理退稅。

「展延繳納期限」， 若車主因隔離、檢疫、治療無法如期繳納，可展延至6月1日前繳納，若6月1日仍在接受治療者，繳納期限自隔離治療結束之日起再展延20日。此項車主應於展延期限內檢具相關證明文件，向稅務局申請。

「延期繳稅」，因疫情減班或接受隔離治療、檢疫等，導致收入減少，無法於規定期間內1次繳清稅捐者，可申請延期繳稅案件，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期1年。

「分期繳稅」，不受應納稅額金額多寡限制，如欲分期最長可分3年36期。

此外，為利納稅義務人了解疫情多元服務及利用網路申辦各項業務，稅務局也於網站設立「肺炎疫情稅捐紓困專區」，專區內有各項詳細資訊或申辦管道，民眾如有任何疑問，可撥0800-000321按2或1999市民服務專線，將有專人服務。

(中時 )