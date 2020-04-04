公館鄉農會推出「紅棗新吃法」，簡單沖泡就能品嘗美味香甜的紅棗風味下午茶。（何冠嫻攝）

公館鄉農會推出「紅棗新吃法」，沖泡紅棗茶後的紅棗干，也能成為美味又健康的「果乾」。（何冠嫻攝）

新冠肺炎延燒，民眾除落實消毒清潔防疫措施外，更注重自我身體健康，養生飲食，其中紅棗為許多料理不可或缺的養生食材。為全台唯一紅棗產地的苗栗縣公館鄉，不但有公館鄉農會嚴格把關紅棗品質，並烘製成紅棗干，近期更推出「紅棗新吃法」，以簡單的沖泡方式也能品嘗到紅棗的香甜與營養。

公館鄉農會推廣紅棗鮮果以及採果觀光體驗，並烘製成紅棗干供應全台中藥材需求，公館鄉農會總幹事古雪雲說明，公館紅棗與農民契作，具有產銷履歷認證，更是通過檢驗，農藥零檢出，再由加工廠烘乾而成。

古雪雲表示，紅棗傳統記憶就是料理配角，常與其他中藥材泡成養生茶或者熬製雞湯，但紅棗本身香甜口感與豐富營養價值，當成「主角」也健康又美味，只要用熱水沖泡即可獲得一杯香氣縈繞、營養豐富的紅棗茶，果肉則可當成「果乾」，最養生的零嘴。

她說明，抓取一把紅棗干，第一泡先以熱水沖洗，第二泡則浸泡3到10分鐘，即可享用香甜美味的紅棗水，沖泡過的紅棗則變成即食食品，為最天然的「果乾」，營養又美味。另外，農會指出，也可將紅棗清洗後，倒入三分之一量杯的水，放進電鍋蒸，滿滿紅棗香氣迷人，營養滿分還可以直接當零嘴吃。

公館鄉紅棗有產銷履歷認證，公館鄉農會烘製成紅棗干，讓民眾吃得安心又健康。（何冠嫻攝）

(中時 )