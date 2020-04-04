NBA因為新冠疫情停賽，訓練場所也關閉，有些球員想要練球都沒辦法了。公鹿隊「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)說：「很多球員家裡都有籃球場之類的，但我只能在家裡做體能訓練。」

美媒ESPN報導，字母哥本周末在多方通話時表示，他家裡沒有球場，也沒有籃框，他的選擇剩下跑步機、踩腳踏車、重量訓練。

隊友米道頓(Khris Middleton)補充說：「我在家裡只能運球而已，沒籃框可以投，不然就得出門借用鄰家的籃框。跟Giannis一樣，我沒辦法練球，能做的只是跑步機、跳繩。」

字母哥說，球團總管給他們送去單車和食物，「就只有這樣了，我們該做的就是關在家中與保持健康。」

另一個公鹿球員布雷索(Eric Bledsoe)自曝他還跑出去買菜回來煮，被米道頓斥責：「別開玩笑了，這種時候你不該去雜貨店。」總之他們都很想念籃球，公鹿是本季戰績最好的球隊，如果NBA再次開打，家裡有球場的球員可能會有一點優勢。

(中時電子報)