隨新冠肺炎疫情升溫、居家檢疫人數也持續增加，而防疫旅館房間有限，臺北市政府近期宣佈，鼓勵居家檢疫的民眾在家安心檢疫14天，同住親友出去住臺北市合法旅館的方案，獲得旅館業界熱烈響應，逾70家旅館推出家屬入住優惠方案。

目前北市響應安心住房專案的旅館眾多，在台北市旅館商業同業公會、各大業者的全力協助下，從高單價的國際觀光旅館、溫泉旅館到ㄧ般商旅、青年旅館等，紛紛祭出破盤價，除期望提高住房率，也在防疫的關鍵時刻因應政府政策、共同加入防疫陣線。

包含台北福華大飯店推出「我OK，我來住」安心長住專案，每房每晚優惠價2,000元，不限平假日還可跨飯店入住；晶華酒店則推出「保障家人．安心LONG STAY」優惠住房專案，只要3,800元即可入住13坪豪華客房，另加1,000元可任選點用主廚特製佳餚。天成飯店集團推出「安心防疫家人入住專案」，不分平假日雙人房每間每晚1400元，適用於台北天成大飯店、台北花園大酒店與天成文旅-華山町。德立莊酒店推出「我居家你安心換家人旅宿14天專案」，雙人入住每人每晚只要788元，城市商旅真愛館雙人入住每晚每人只要666元。

其他響應安心住房專案的旅館還包含北投水美溫泉會館、丰居旅店、方舟旅店、永安棧、凡登台北商務旅店、北投麗禧溫泉酒店、富驛時尚酒店、富邦藝旅Folio、台北世聯商旅、萬事達行旅、清翼居童話館、台北君悅酒店、台北凱撒大飯店、君品酒店、品格子旅店、麗敦精緻旅店、蒲園商旅、璞漣商旅、禾順商旅等，市府也將持續更新旅館名單，提供民眾更多優惠選擇。

另為體恤防疫人員，觀光傳播局與北市旅館業者合作，新增3家「警消醫護加油棧」，讓有需要的警消醫護入住。3家旅館分別為天閣酒店劍潭館、思泊客及町．記憶旅店，總計提供約160間客房，只要現場出示市府員工證，即可以優惠價格新臺幣1,600元入住，隔日再憑單據由所在局處核銷。價格除含精緻餐點、24小時櫃台專人服務，還有免費零食吧、泡麵飲料吃到飽，希望藉由舒適安全的住宿環境及美味餐點，替辛勞的防疫人員加油打氣。

臺北市政府觀光傳播局局長劉奕霆表示，隨新冠肺炎疫情嚴峻，非常感謝旅館業界能響應政府政策，一同加入抗疫陣線，而透過與旅館業緊密合作，除成立「警消醫護加油棧」，成為防疫天使們最堅強後盾、為辛苦的警消醫護加油打氣，更透過安心住房專案，提供居家檢疫家屬一個便利舒適的環境居住，有效管控疫情蔓延，共同架構堅實完整之防疫體系。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)