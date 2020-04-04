阿中部長cue女記者客語宣導 網暴動讚：戀愛了

指揮中心曾用多國語言、台語宣導防疫相關措施，唯獨缺了客語版本，因此記者會結束之前，阿中部長直接Cue客家電視的記者上台，清新的外表、流利的語言，讓網友刷屏留言喊，戀愛了！
今日記者會快結束時，阿中部長表示，今天剛好有客家電台的記者在場，可以幫我們用客語來跟客家朋友呼籲一下，不要到人多的地方，客語電台應該沒問題吧？因為現在很多人看，指揮中心有手語、很多語的宣導，獨獨少了客語，因此想請客家電視台女記者上台唸一段。
而該名客家電視台的女記者上台後，一口流利的客語、清新亮麗的外表，引起網友討論，「要紅啦…好正」、「聲音很可愛」、「好厲害，給客家電視長臉了」、「客語好流利」、「太棒了…照顧到不同族群…這就是台灣啦～」、「戀愛了」。
眼尖網友也指出，手語老師在女記者以客語宣導的期間，竟也不停歇直接跟著比，讓不少網友忍不住大讚，最強的還是手語老師啦！
(中時電子報)
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