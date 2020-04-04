仁德區全福新城這處30米長、7米寬道路傳出將遭法拍，住戶忍無可忍，不知還有哪些未爆彈？(曹婷婷攝)

台南市仁德區全福新城300多戶住戶，長年飽受社區土地因產權問題屢遭法拍，近日因一筆30米長、7米寬道路又將遭法拍，住戶忍無可忍，不知還有哪些未爆彈？成功里長鄭晴而強調，過去該社區出入口曾遭法拍，經立委王定宇協助畫設都市計畫道路才解圍，類似事件不斷發生，住戶毫無保障，將協商把傷害降至最低。

仁德區全福新城是建商於1978年造鎮的建案，共約300多戶住家，後來，因建商經營不善，轉而過戶給其他人，但此後卻成為住戶惡夢，社區陸續上演多處空間土地遭法拍，好比當初規畫游泳池未成，後來作為資源回收的用地遭法拍，另還有籃球場、菜市場、全福新城出入口等土地，都先後遭法拍，住戶忍無可忍，不知道還有哪些未爆彈。

最近，又傳出其中一筆30米長、7米寬道路將遭法拍，位置則是在社區最裡面的10戶，屆時萬一法拍成功，恐有10住戶出入成問題，住戶忍無可忍，痛斥「到底有完沒完？誰能保障我們權益？」

鄭晴而說，該起土地法拍屬於私人住戶土地，鑒於過去曾聽聞不法蟑螂藉由法拍土地後，住戶為求出入方便而任人宰割的情況，因此，眾住戶都希望能杜絕助長惡風，近期將透過協商，還住戶一個公道。

(中時 )