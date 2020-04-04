大聯盟開打遙遙無期，體育網站都在回顧過去的經典戰役，而11年前的今天王建民曾為洋基新主場投出第一球、拿下具有代表性的勝利；19年前的今天則是日籍先發投手野茂英雄，在紅襪的初登板就投出無安打比賽，是首位亞洲球員能分別在國、美聯盟投無安打比賽。

美國洋基體育網站《Pinstripe Alley》回顧歷史上的今天，台灣時間2009年4月4日，是洋基新球場的啟用日，王建民在這充滿意義的比賽中擔任先發投手，不僅投出第一球，還在隊友3發全壘打火力支持下，以7比4擊敗小熊獲得勝利。

雖然此戰並非正式比賽，不過在歷史上仍有指標意義在，此外這場比賽還有眾多洋基名將出征，包含吉特（Derek Jeter）、波沙達（Jorge Posada）、Mariano Rivera（李維拉）等人，網站形容這場比賽開啟了史上最棒的球場大門。

時間再往前回溯到2001年4月4日，剛轉隊到紅襪的日籍強投野茂英雄，在與金鶯的比賽中投出無安打比賽，是他美職第2場，成為大聯盟史上第4位、亞洲球員第1位，在國、美聯盟投無安打比賽的投手，前3位分別是邦寧（Jim Bunning）、萊恩(Nolan Ryan)、賽揚（ Cy Young）。

而以日期來看，美國時間4月3日野茂英雄投出無安打比賽，是大聯盟史上「最早」的無安打比賽。

(中時 )