台南市警察局麻豆分局長楊慶裕帶領同仁在轄區人潮聚集地點，勸導保持安全社交距離。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

清明連假及間國內各大景點湧現旅遊人潮，台南市警察局麻豆分局長楊慶裕帶領同仁在轄區人潮聚集地點，包括烏山頭水庫、總爺藝文中心、赤山龍湖巖等地舉牌宣導，若發現人與人之間未能保持安全社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺），則以廣播器或大聲公揚聲器適時向遊客廣播。

中央流行疫情指揮中心4日上午11：55透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送2則訊息，提醒民眾出遊與他人保持室內1.5公尺及室外1公尺以上之社交距。

其中第一則針對一般景點提出警訊，阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等包括在內；另一則針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

為避免觀光景點人潮不斷，可能形成防疫破口，因而造成群聚感染，麻豆分局員警至轄內各大廟宇、風景區舉牌宣導，勸導民眾保持安全距離以策安全，否則應佩戴口罩。

楊慶裕表示，近期新冠肺炎確診者病例數不斷升高，政府也呼籲大眾應該在疫情尚未擴散之前，就做好預先防範措施，為避免轄區公共場所引發群聚感染，形成防疫破口，呼籲民眾請保持社交距離、做好個人手部衛生與咳嗽禮節，若身體不適則在家休息，共同維護國內防疫安全。

墾丁大街人擠人！ 醫憂：日已預演「連休後確診爆5倍」

(中時 )