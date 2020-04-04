武漢衛健委網站4日發布消息稱，4月3日0時-24時，武漢市新增確診病例1例。新增出院病例150例，新增死亡病例4例，新增疑似病例0例。

確診病例爲無症狀感染者轉確診。患者居住在礄口區榮華街建國社區金玉華庭小區。該患者1月23日起一直居家，自2月20日起曾多次前往小區門口取團購食品和快遞，每次團購物品拿回家後未進行其他消毒處理，取外購物品時沒有戴手套，有幾次沒有洗手。

1月23日至3月29日，該患者無任何不適，無醫院門診就診史。3月30日，患者獨自駕車前往市六醫院體檢。4月1日，核酸檢測結果爲陽性， 社區安排將其送至酒店隔離。4月2日下午送至市肺科醫院就診。

4月3日，經專家會診，結合患者臨床表現、胸部CT和病原學檢測結果，訂正該病例爲新冠肺炎確診病例，臨床分型爲普通型。病例生活樓棟曾有確診病例，不排除社區感染。

(旺報 )