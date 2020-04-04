嘉義市警方在林聰明沙鍋魚頭前宣導防疫。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠與遊客一同跳洗手舞宣導防疫。（廖素慧攝）

清明連假，嘉義市文化路夜市湧現人潮，中央流行疫情指揮中心憂心恐爆發群聚疫情，4日被列入「國家級警報」景點，市政府疾呼請遊客戴口罩，並出動警察持大聲公沿街廣播保持社交安全距離室外1.5公尺、室內1公尺。

市警二分局北門派出所員警拿大聲公在文化路喊話「請戴口罩，保持社交距離室外1.5公尺、室內1公尺」，還有2名警員持宣導手牌，警方並在名店林聰明沙鍋魚頭店前站崗宣導，非常醒目。

市長黃敏惠也特別到劉里長雞肉飯店，巧遇外地觀光客，一起大跳近期最洗腦的韓國歌《AnySong》所改編的「洗手舞」，將洗手七字訣「內外夾弓大立腕」，用簡單動作，示範正確洗手方式，宣導勤洗手防疫。

市府表示，連假期間遊客多，民眾外出散心、採購或用餐時，請務必保持社交距離、戴上口罩，菜市場、夜市攤商最好都戴上口罩，保護自己、保護客人，餐飲、食品業者處理食物時要穿戴口罩、不透水手套，做好工作檯面、供餐桌椅等環境消毒工作。

小吃店、飯店、餐飲業者，遵守「帶位採梅花座、設置排隊距離的站點、座位間有隔板或座位限制標示、拉寬桌距」等防疫配套，並提醒消費者用餐前洗手。

(中時 )