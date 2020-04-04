新冠非典症狀恐被忽略 陳時中：擴大認定有必要 15:382020/04/04 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心指揮官陳時中表示，目前要全部採檢有難度，然而擴大症狀的認定提高警覺是必須的。（摘自疾管署直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠病毒的症狀走向多元，有確診者開始出現嗅、味覺異常等情況，情通報定義日前指揮中心也有做出修正，但是許多非典型症狀有些醫師可能會忽略，如果民眾任何不適就去採檢是否恰當？ 指揮中心指揮官陳時中表示，目前要全部採檢有難度，然而擴大症狀的認定提高警覺是必須的。 另外在居家檢疫和隔離者在居家期滿前，醫療單位應該要再進一步了解這14天有哪些出現的非典型症狀可能被忽略了，將來會根據統計來納入未來通報定義的修正。 (中時 ) #典型症狀 #陳時中 #擴大 #認定 #症狀 #防疫 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVlD-19 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 案269說法和媒體有出入 誰給陳時中錯誤訊息？ 11:492020/03/31 政治 陳時中24小時未闔眼？被問有無休息大笑回4字 16:332020/03/31 生活 隱形的危險 聚焦無症狀感染者 04:092020/04/01 焦點新聞 無症狀感染者 浙江祭最嚴隔離28日 04:102020/04/01 兩岸要聞 輸入性無症狀者 兩岸須嚴防 04:092020/04/02 焦點新聞 台應嚴防 無症狀者境外輸入 04:102020/04/02 兩岸要聞 陸無症狀感染者 共1367宗 04:102020/04/02 兩岸要聞 入境有症狀 採陰才放行 04:102020/04/03 生活新聞 政院拿回發話權！ 指揮中心光環漸褪 蘇揆才是真正指揮官 12:532020/04/03 生活 細胞簡訊發布示警 陳時中籲民眾暫勿前往人多地區 14:182020/04/04 生活 生活熱門新聞 確診女保全的「北部高級社區」到底在哪？陳時中回應了 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 星宇沒航班飛張國煒在做啥？照片曝光網友跪了 - 生活 指揮中心發布國家級警報 籲民眾勿前往墾丁等景點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。