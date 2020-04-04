新冠病毒的症狀走向多元，有確診者開始出現嗅、味覺異常等情況，情通報定義日前指揮中心也有做出修正，但是許多非典型症狀有些醫師可能會忽略，如果民眾任何不適就去採檢是否恰當？

指揮中心指揮官陳時中表示，目前要全部採檢有難度，然而擴大症狀的認定提高警覺是必須的。

另外在居家檢疫和隔離者在居家期滿前，醫療單位應該要再進一步了解這14天有哪些出現的非典型症狀可能被忽略了，將來會根據統計來納入未來通報定義的修正。

(中時 )