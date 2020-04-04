國民女友祈錦鈅、合音天后馬毓芬兩人日前一起上廣播節目《幕前幕後偷偷看》，分享音樂和生活。由於馬毓芬在流行音樂界超過30年，擔任歌曲製作人與合音經歷豐富，為無數天王天后操刀，去年參與國民女友祈錦鈅的歌曲製作，感性分享現在新人輩出都很有才華和特色，也許因為年紀輕，在詮釋歌曲情感內涵部分，需要多下苦功，讓歌曲賦予更多情感和畫面。

25歲祈錦鈅透露自己從小是由爸爸和阿嬤帶大，小時候很希望爸爸可以放假，可以一起出去走走，但卻意外被誤認是父女戀，「有一次我跟我爸爸去買鞋子，我們在深圳，然後我就去挑鞋子，那時候我還很小大概16歲吧，試完之後，店員就看著我說：『你老公對你真好！』」令人傻眼。

祈錦鈅跟父親相差24歲，她回憶還有一次全家幫阿嬤慶生，海產店老闆走過來對阿嬤講說：「媳婦很漂亮！」真心讓祈錦鈅哭笑不得，表示如果現在跟爸爸去逛動物園不知道會發生什麼慘劇。就連節目主持人TOTO都打趣表示本想來個溫馨結尾，沒想到一秒被帶歪樓。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)