新冠肺炎肆虐全球，更對美國造成重創使紐約成為重災區。日前美國紐約州長安德魯古莫（Andrew Cuomo）在記者會上表示，美國的情報在疫情剛開始時，曾假設新冠病毒只會攻擊黃種人的免疫系統。消息一出，驚呆眾人。

根據外媒《Rev》報導，古莫在31日的記者會上承認，「病毒在中國大陸爆發的時候，我們就已經收到消息了，但我們以為這個病毒只會攻擊黃種人的免疫系統」，而美國總統川普（Donald Trump）自疫情爆發後更是一直堅持這只是一般流感，並未多加防範，使美國如今確診高達25萬7,771例、死亡人數也達到6,585人。

直至今日病毒在全球迅速擴散，情況比預期中更危急，川普才改口「新冠肺炎更嚴重，與一般流感不同。」但似乎有些為時已晚。目前歐美各國的確診案例以及死亡人數，以美國和義大利疫情為嚴峻甚至超越亞洲成為全球之冠。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎3月更曾在國會爆料，歐洲國家都覺得新冠肺炎疫情不嚴重，甚至義大利代表還曾在G7會議中嗆聲說道，「新冠肺炎是黃種人才會得的病，跟我們沒有任何關係。」引發網友熱烈討論，有網友就表示，一個國家元首和地方首長，一邊致力於消弭種族歧視行為，一邊卻又說出這麼離譜的言論，自己也是醉了；還有另一位網友引用《三體》書中的話，「弱小和無知不是生存的障礙，傲慢才是。」

日副首相麻生爆料，義代表在 G7 會議中嗆聲指新冠肺炎是黃種人才會得的病。（圖／翻攝 ピーチ太郎2nd @PeachTjapan2 twitter）

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(中時電子報)