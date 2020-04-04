桃園市桃園區2名居家檢疫者驚傳陳屍家中。吳姓男子與邱姓女子從日本返台，依規定居家檢疫14天；但警方聯絡不上，前往租屋處詢問時，發現2人已陳屍房內，現場殘留燒炭痕跡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，關懷中心部分會再了解，目前都會在居家檢疫、隔離8天左右會有關懷電話了解相關的身體、心理情況，若有需要，會有心理師做相關心理輔導。

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