2居檢者陳屍家中 陳時中：關懷中心會再了解 16:222020/04/04 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有2名居家檢疫者陳屍家中，指揮官陳時中表示，會請關懷中心了解。（摘自疾管署直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區2名居家檢疫者驚傳陳屍家中。吳姓男子與邱姓女子從日本返台，依規定居家檢疫14天；但警方聯絡不上，前往租屋處詢問時，發現2人已陳屍房內，現場殘留燒炭痕跡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，關懷中心部分會再了解，目前都會在居家檢疫、隔離8天左右會有關懷電話了解相關的身體、心理情況，若有需要，會有心理師做相關心理輔導。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #居檢者 #陳時中 #關懷中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 案269說法和媒體有出入 誰給陳時中錯誤訊息？ 11:492020/03/31 政治 不認同全民普篩 陳時中：恐成偽陰性風險更大 13:062020/03/31 生活 陳時中：社交距離原則 室外1公尺、室內1.5公尺 14:252020/03/31 生活 關心檢疫、隔離民眾 嘉縣關懷中心24小時ON CALL 15:402020/03/31 生活 陳時中24小時未闔眼？被問有無休息大笑回4字 16:332020/03/31 生活 武漢肺炎稱呼涉歧視 羅智強戰陳時中 16:562020/03/31 政治 陳時中記者會分享2事 愣了一下喊佩服 17:112020/03/31 生活 防疫是全民責任 陳時中：1個確診者社會成本210萬 18:132020/03/31 生活 女主播全英文節目《雅琴看世界》 敲碗陳時中做這事 00:012020/04/01 娛樂 政院拿回發話權！ 指揮中心光環漸褪 蘇揆才是真正指揮官 12:532020/04/03 生活 生活熱門新聞 確診女保全的「北部高級社區」到底在哪？陳時中回應了 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 星宇沒航班飛張國煒在做啥？照片曝光網友跪了 - 生活 指揮中心發布國家級警報 籲民眾勿前往墾丁等景點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。