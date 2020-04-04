三角詐騙猖獗，台北地檢署偵辦一起國際詐騙案，追查盧姓被害女子指稱詐騙集團使用的帳戶，發現帳戶所有人高姓女子與賴比瑞亞有橡膠生意合作，匯款到賴比瑞亞是與合作公司的交易款項，都有收據等事證，確認高女也是三角詐騙的受害者，將高女不起訴處分。

盧姓被害人向警方指控，她在社群網站「Instagram」認識一名自稱受聘聯合國某國際組織派駐葉門的英國籍醫師，因貴重物品都被集中保管，需要400美元購買機票離開葉門，要求盧女匯款到台北富邦銀行的某帳戶。

盧女誤信騙徒，在2019年7月25日及8月5日，分四次共匯款12萬餘元到騙徒指定帳戶內，騙徒從此失去聯繫，盧女驚覺受騙，向警方報案。

被盧女指控供詐騙集團使用帳戶的高姓女子，被檢警傳喚後一頭霧水，辯稱並未將她所有的富邦銀行帳戶提供給詐騙集團使用。

高女指出，她與賴比瑞亞經營橡膠買賣的「Cheyney」公司簽有東南亞銷售代理權，她不知道有盧女匯入的款項，是「Cheyney」公司的銷售經理Bernard打電話告訴她，告知有一位盧小姐跟其男友向「Cheyney」公司表示要購買橡膠，在賴比瑞亞取貨，要她把錢領出匯給公司，她於是請妹妹在去年7月29日及8月7日共匯款4000美元給「Cheyney」公司。

檢方根據盧女提供的匯款單據，確認共有4筆共12萬餘元的款項匯入高女富邦銀行帳戶內。高女也提出7月29日及8月7日匯款4000美元到賴比瑞亞的匯款申請書，及「Cheyney」公司與她簽署的「新商業發展合約」，及「Cheyney」公司收到共計4000美元的收據。

檢方認為，盧女遇到的情況，與一般詐騙集團在被害人匯款後會立即提供一空，以免帳戶被凍結的手法不同，高女帳戶分別在盧女匯入款項的4天及2天後才匯出到賴比瑞亞，應該是詐騙盧女的騙徒先向「Cheyney」公司謊稱購買橡膠，向「Cheyney」公司取得有生意合作的高女帳戶，騙盧女匯款後，再由高女匯往賴比瑞亞，高女也是三角詐騙的被害人，所以將高女不起訴。

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(中時 )