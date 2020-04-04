受新冠肺炎疫情重創，航空股近期湧現賣壓，卻吸引股神巴菲特撿便宜，3月中旬他受訪時表示，不會拋售航空股，但短短半個月時間，巴菲特也後悔了，還是嚇得賣掉達美航空和西南航空股票，累計套現3.89億美元（約台幣117.5億元）。顯見股神也沒有躲過此次股災，趁機抄底竟成為接空中掉下來的⼑⼦。

美國證監會資料顯示，巴菲特旗下公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）拋售達美航空1299萬股、價格22.96至26.04美元，套現約3.1億美元；同時出脫西南航空230萬股、價格31.38至33.97美元，套現約7400萬美元。

事實上，波克夏擁有7家航空公司股票，為達美、西南、美國航空及聯合航空的最大股東之一，其中西南航空股數超過5300萬股，達美航空股票達到7180萬股。

在美股暴跌之際，巴菲特在3月初抄底達美航空，他當時受訪時表示，此次因疫情和油價大跌所導致的危機，危害比不上2008年，他不會拋售航空股。

達美航空周五示警，預計第二季營收將下滑9成，比先前預估52%還要慘，但每天仍得燒錢6,000萬美元（約台幣18億元），公司陷入「前所未見」的困境，坦言最壞情況可能還沒來臨。

達美航空周五下跌0.9%、收在22.48美元；西南航空重挫3.1%，收在30.54美元。

(中時電子報)