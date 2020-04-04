立法院國民黨團、民眾黨團日前各自提出下修公民權18歲修憲案，並呼籲立法院長游錫堃盡快召開朝野協商，成立修憲委員會。如今因疫情紓困振興需求，行政院提出追加特別預算，國民黨團總召林為洲今表示，固然修憲希望本會期有機會有進展，有進展的前題是修憲委員會要先成立，而如今碰到疫情也沒那麼樂觀，因此國民黨會以防疫和紓困優先。民進黨團書記長鍾佳濱也認為，紓困振興市緊急事件，更應該優先處理。

民眾黨、國民黨團都主張公民權下修至18歲，其中，由國民黨主席、立委江啟臣領銜提出的「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文草案」，是將現行投票年齡從20歲降到18歲，被選舉人由23歲降到20歲，該提案已在立法院會付委，尚待修憲委員會成立後審查。

對於修憲委員會成立的時間點，林為洲說，因為政府已提出疫情紓困2.0方案， 也提到需要修改《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，把可動支金額上限提高，之後還要送預算給立法院審，這兩件事都需要處理，國民黨立法院黨團同意接受防疫優先，對特別條例和特別預算審查都會配合處理。

林為洲說，固然修憲希望本會期可以有機會有進度，但有進度的前提是修憲委員會要先成立，而如今碰到疫情也沒那麼樂觀，因此國民黨會以防疫和紓困優先。

鍾佳濱表示，成立修憲委員會須由院長主持朝野協商，修憲委員會的委員為立法委員總額三分之一加1人，由各政黨依其國會席次比例分配，並選出5為召委，光是組成修憲委員會就有很多程序要協商。

鍾佳濱也提到，修憲要成功除了國會朝野要有共識，立院通過後，半年內要交付公民投票，達到公民權體半數才能通過，因此，如何選擇最能通過的時間點舉行投票，這是大家要來評估的。

(中時 )