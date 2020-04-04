北京各大商場陸續恢復了正常營業時間。但北京市商務局今日(4日)發布通知，要求各經營單位在疫情期間，不得舉辦店慶等線下促銷活動。

通知強調，當前疫情防控取得階段性重要成效，但境外疫情呈加速蔓延擴散態勢，「外防輸入、內防反彈」是當前疫情防控工作的重中之重。各單位要繼續不折不扣地執行各項疫情防控措施，絕不能有絲毫麻痹和鬆懈。

各區商務局要督促商場、購物中心、大賣場等大型商業設施在疫情防控期間，不得舉辦造成人員大量聚集的店慶等線下促銷活動。清明節小長假期間，要做好節假日大客流管控，嚴格落實「一公尺線」規定，落實好出入口、收銀台、電梯等重點區域防疫措施。

通知鼓勵各大商場、購物中心等開展線上促銷活動。各區商務局要指導商業服務業企業利用線上電商平台、直播平台等渠道，開展線上促銷活動。鼓勵採取「網訂店送」模式，提倡無接觸購物服務。

各區商務局也將協調屬地城管執法等部門，加強對商場、超市落實不得舉辦店慶促銷活動等規定的檢查。

(旺報 )