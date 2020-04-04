和美警分局查獲鐵皮民宅當職業賭場，賭客還都是外地搭車來大賭特賭。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

和美警分局查獲鐵皮民宅當職業賭場，賭客還都是外地搭車來大賭特賭。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

「憋壞了！就想玩一下」和美警分局在伸港查獲以鐵皮屋當職業賭場，一群賭客在密閉空間裡大玩「推筒子」，渾不在乎要保持安全距離，還全都是主婦和豆桑級玩客

，遠地搭車來祕密集合地點，再專車載到偏荒鐵皮屋大賭特賭，被警方破獲，查扣賭金及抽頭金179萬元，逮捕賭客24人，年紀最高70多歲。

「聽說有好康的，就跟著來了，都沒地方去了啊」這群賭客來遠自外地搭車來賭一把，讓警方也驚奇這王姓賭場負責人等3男1女的「行銷力道」，更奇的是，這些賭客

，11個是家庭主婦，9個歐里桑，都堅信運氣是站在自己一邊，賭一下無傷大雅，消磨時間還能賺，不把疫情當回事，不辭千里，轉搭各種交通工具前來。

和美警分局偵查隊長楊昭賢表示，王姓嫌返等深怕警方查緝，選擇偏僻民宅鐵皮屋當據點，還雇用司機接送賭客，及僱用把風人員，利用連續假期，經營賭場牟利。

一群賭客沉迷在金錢遊戲裡，管他什麼新冠肺炎，口罩也不帶，麻將摸來摸去，都說大家都是安全的啊！讓人搖頭，愛賭到這個時候，陌生人也都彼此信賴了。

和美警分局這次查緝行動，全程提供口罩，並要求嫌犯配戴，量體溫及乾洗手酒消毒，依刑法賭博罪報請彰化地方法院偵辦，並依第三方警政就該鐵皮屋查報違建，報請建管單位依法拆除。

(中時 )