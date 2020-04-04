阮仙宣布康復出院。（圖／翻攝自tiennguyenn IG）

「越南第一富家女」阮仙（Tien Nguyen）是當地首富太平洋集團董事長阮漢的女兒，近來新冠肺炎盛行，24歲的阮仙上月爆確診罹患新冠肺炎，首富爸愛女心切，花了250萬人民幣（約1075萬台幣）包機將女兒送回越南。阮仙近日發文宣告康復出院，除了感謝醫療團隊，也不忘說：「非常感謝無條件愛我的父母」。

《越通社》報導，阮仙2月底在英國與新冠肺炎確診案例有接觸史，阮仙隨後出現初步咳嗽症狀，阮漢為了讓女兒受到最好照顧，砸下上千萬台幣到英國把女兒接回，阮仙回國接受檢驗後，被確診罹患新冠肺炎。

事隔一個多月後，阮仙日前在IG報平安，說：「經過一個月的住院治療，我終於康復了，非常感謝無條件愛我的父母，也非常感謝醫療團隊盡全力照顧，雖然這過程很辛苦，但我非常感謝，經過這次經驗，我會更珍惜擁有的一切」，也宣告此刻起是新篇章的開始，未來她將成立基金會，為社區與社會大眾做出更多貢獻。

(中時電子報)