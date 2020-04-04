憂心清明連假觀光客趴趴走，恐成新冠肺炎疫情防疫破口，中央流行疫情指揮中心今日首度透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，針對熱門景點做疫情警示，台南包括關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館都榜上有名，台南市長黃偉哲表示，遊客對台南有信心，風景區服務人員也會提高警覺，提醒遊客確保社交安全距離，共同維護台灣防疫成果。

台南市觀旅局指出，清明連假第2天台南各景點及風景區人潮湧現，遊客人次較前1天成長逾6成，有購票入園的風景區如虎頭埤、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉體驗池及德元埤荷蘭村的餐廳等，採入園實名制。總計虎頭埤、德元埤、葫蘆埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區清明連假第2日湧入逾9000人次遊客。

關子嶺風景區連2天維持3000多人次上山泡湯吃甕仔雞；而山上花園水道博物館、左鎮化石園區及走馬瀨農場等景點連假第2天則較首日大幅成長逾9成，共湧入逾1萬1000人次遊客人潮。北門遊客中心及井仔腳鹽田連假第2天遊客人次較首日倍數成長，約有6000人次造訪，七股鹽山、鹽博館及旅遊中心也有近5000人次遊客，台江國家公園管理處台江學園則湧入逾5000人次遊客，皆較首日成長約6成。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南市連假人潮湧入，各局處攜手協同防疫宣導工作，相關作為包括：

1、各旅客服務中心落實體溫量測，遊客必須確實戴上口罩方得進入，並於地上設置社交安全距離貼紙。

2、各風景區落實體溫量測，並實施入園實名制。

3、各警察分局在人潮擁擠的景點(包括：安平、新化、後壁、鹽水、關子嶺及東山)，由員警出動社交安全距離宣導隊，以確保遊客防疫安全。

4、民政局結合區公所、里辦公處，於上開旅遊景點進行廣播，請遊客注意維持戶外1公尺之社交安全距離。

5、針對花園夜市也將出動無人機宣傳社交安全距離，及相關防疫措施。

(中時 )