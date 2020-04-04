新竹縣各項農作物面臨施肥期間，卻傳出肥料供銷失衡問題，新竹縣長楊文科、立委林思銘、林為洲辦公室1日就此問題與各農會總幹事商議，隔日縣府即獲行政院農業委員會回應，允諾會協調肥料調配，讓新竹縣農民有肥料可施肥。

1日會議中，不少地區農會總幹事均如實反映農民沒有肥料施肥的困境，楊文科表示，農委會主委陳吉仲告知，農委會也積極協調，使新竹縣農民肥料不致短缺，而在當日協調會後，新竹縣政府農業處也獲得台肥通知，這幾日已陸續將肥料送至各農會，配送量預購仍有一段差距，縣府仍將持續爭取正常化供貨，直到缺肥危機解除。

由於因疫情影響，農民憂心肥料漲價而搶購，導致肥料短時間內供應不足，農委會為了避免此狀況，於上月16日實施預購制，但新竹縣農民反映，即使參與預購，卻未如期到貨，甚至到貨量不足，新竹縣各農會預購1130公噸的肥料，到上月底截止，僅收到126公噸。

楊文科表示，希望有關單位能協助解決農民購肥需求，並有足額足額配撥預購數量、盡早讓農民取得肥料，也感謝農委會在1日的協調會後，即有善意回應，也將持續爭取肥料正常化供貨，使新竹縣各項作物如期成長。

(中時 )