一對韓國籍夫妻在2月25日時來台觀光，需按規定居家檢疫14天，但2人在檢疫期最後1天違反規定外出，遭衛生局開立新台幣15萬元罰單，2人拒收罰單後，還在4月2日試圖從桃園國際機場要搭機離境，不過卻被移民署成功攔截，而現在這對韓國籍夫妻控訴執法單位侵犯隱私。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，這對韓籍夫妻應該是要到3月11日才會解除檢疫，不過卻在10日時接獲其投宿旅館檢舉，他們出外購買食物，隨後防疫人員及員警到場了解事情經過後，開立違規舉發通知書。

不過這對韓籍夫妻當下非常堅持，拒絕簽收舉發通知書，並表示自己不受到法規限制，高雄市衛生局在11日也緊急做出行政裁處書，送往旅館請他們簽收，不過結果仍然一樣拒收，並說要去墾丁進行行程變直接拉行李離開。

潘炤穎表示，在離開高雄市之後，這對韓籍夫婦經成關機隱藏行蹤，違規事實明確，所以當時就報請中央流行疫情指揮中心請各單位協尋，並在2日他們企圖離境時成功攔截。

而經執行人員檢視該夫婦隨身物品後，發現其身上現金只剩下現金新台幣1400元、韓元6元，已無資金處理食宿，所以目前被安排住在台北某處所，執行署將會持續規勸他們盡快將罰鍰繳清。

不過根據了解，整件事情曝光後，該對韓籍夫妻控訴執法單位侵犯他們的隱私權。

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(中時電子報)