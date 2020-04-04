苗栗縣政府首辦「節電參與式預算」，民眾透過提案工作坊，集思廣益、相互溝通，提出11項節電方案。目前節電參與式預算系列活動進入最後網路票選階段，鼓勵民眾落實「苗栗節電提案，鄉親來決定」理念參與投票，還可獲得抽獎機會。

縣府工商發展處表示，節電參與式預算總執行經費為200萬元，每案額度上限為50萬元，去年起透過節電參與式預算說明會、志工培訓講座、節電參與式預算提案工作坊，有30多位民眾全程參與，經過分組提案集思廣益及熱烈討論，順利提出包含宣導及教育訓練、節電設備補助、節電競賽、專業用電評估等面向的11項提案。

提案經過網路票選，即有機會落實。工商處指出，11項提案在國發會「公共政策網路參與平台」進行為期1個月的公開展覽後，即日起至30日，年滿16歲以上，且於苗栗縣設籍、居住、就業或就學的民眾，可在國發會公共政策網路參與平台(https：／／join.gov.tw／)進行投票，選出最理想提案，還可獲得可加碼參加抽獎活動，獎項包含空氣清淨機、氣炸鍋、Airpods等10項大獎。

工商處提醒，符合資格民眾每人僅能投票1次，最多可投3票，投完務必截圖儲存「投票完成視窗頁面(含投票流水號)」，以利參加抽獎活動，得獎名單將以「投票流水號」呈現，活動相關訊息可關注「苗栗縣政府官方網站-縣府新聞」及「全栗節電中」臉書粉絲專頁。

(中時 )