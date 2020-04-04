強制戴口罩的首日，公車司機擔起督導的責任，勸導民眾戴上口罩。（游念育攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，強制戴口罩的首日，公車司機擔起督導的責任，勸導民眾戴上口罩，但仍有少數民眾不願配合，首都客運業務部副理魏光男指出，今共有2起不願配合的案件，皆報警處理，警察都在短時間內出現排解；另外，有少數案例是經勸阻後，選擇下車不搭乘。

北市有2起不願配合的案件，發生在和平和重慶幹線，魏光男說，有位年約70 歲的老榮民在富陽街口搭車，上車時就說自己是榮民，為何要戴口罩，也有其他乘客提供口罩給他，但他不戴口罩，之後打電話報警，老榮民就自行離去不搭。

重慶幹線的部分，有位年約60歲的男子在龍山寺上車，上車時有戴口罩，但在途中拿下，並表示自己是健康的人，為什麼要戴口罩，經多次勸阻不願戴上，才報警請警方協助處理，該男才戴上口罩，一路到下車。

台北捷運公司表示，強制戴口罩首日，民眾經勸導都願意配合，不過在爆料公社有網友貼文指出，有對情侶在捷運上將口罩戴在下巴，一路從竹圍搭乘到雙連站，這也算戴口罩搭捷運嗎？該文貼出後不少網友紛紛留言，「真的沒有在怕的」、「我無言以對」。

(中時 )