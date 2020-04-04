有一詐騙團夥於2019年在江蘇蘇州、廣東東莞瘋狂「碰瓷」， 4個月製造了140多起交通事故，詐騙16萬餘元（人民幣，下同），近日被蘇州市相城區檢察院以涉嫌詐騙罪提起公訴。而爲首的詐騙罪犯竟曾是一名大陸輔警。

新華社4日報導，這一詐騙團夥作案手法奇特。據相城區檢察院披露的資訊，三名犯罪嫌疑人利用一輛二手賓士車作案，其中一人負責開車，一人坐副駕駛，一人坐後排。行駛中，坐後排的人伺機用裝著泥巴珠子的彈弓瞄準目標汽車發射彈珠，待發出「砰」的一聲後，示意對方停車。接著，趁對方不注意，用砂紙偷偷摩擦對方車身製造劃痕，以此作爲發生剮蹭的證據。

「碰瓷」之前，他們事先會把這輛二手賓士車的反光鏡等配件弄壞，僞裝成受害一方。令對方信以爲真後，這一詐騙團夥會主動要求私了，待對方轉賬賠付一定數額後，即將對方拉黑，不再聯繫，更不會提供維修發票等票據。

此案承辦檢察官吳悅介紹，該團夥一般選擇在高速公路作案，作案目標主要是單人駕駛豪車者。這類人士往往怕麻煩、著急趕路，也不想報警，更容易得手。

蘇州市民李先生就是受害者之一。2019年7月的一天，他駕車行駛至常台高速蘇州段時，忽然聽見「砰」的一聲。隨後一輛黑色賓士車從後面超車上來，示意他停車，說他的車被李先生的車剮蹭了。李先生停車查看，發現自己的車確有剮蹭痕迹，對方車輛情況更嚴重，左側反光鏡面都碎了。李先生準備報警，對方卻主動提出私了。一番商量後，李先生加對方微信，並轉賬4600元，同時要求對方保持聯繫，提供修車發票。可沒想到，對方收款後不久，就將李先生微信刪除。

這輛車在高速公路上頻頻「製造」事故，逼停其他車輛，且不斷變換車牌，最終還是被蘇州警方發現。2019年10月底，三名嫌疑人被抓獲，交代了作案手法。

原來，爲首的吳某曾是一名輔警，在工作中知曉這一「碰瓷」詐騙套路後，竟辭去輔警之職，花11萬元買了輛二手賓士，又從網上買了十多副假車牌，與其他2名嫌疑人在江蘇蘇州、廣東東莞等地來回「製造」事故，實施詐騙。

據相城區檢察院提供的資料，調查表明，2019年7月至10月間，這一團夥在江蘇蘇州、廣東東莞的多條高速公路上實施詐騙，合計作案140多次，涉案金額16萬多元。

(旺報 )