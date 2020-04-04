高雄市捷運橋頭糖廠站2日驚傳桶屍案，檢警比對失蹤人口及指紋，3日確認死者是高雄鳳山失蹤人口61歲林婦，家屬6年前在鳳山報警協尋，但警方清查，林婦6年來的手機、健保、醫療與金融往來紀錄完全一片空白，完全人間蒸發6年，讓案情陷入膠著。

檢警3日會同法醫複驗，發現她的喉嚨甲狀軟骨、身體四肢都有骨折，研判遭人殺害，但弔詭的是，警方調閱林婦生前相關資料，發現林婦離家後就未與家人聯繫，根據家人供稱，林女生前交往很單純，無賭博等惡習及財務糾紛，棄屍地附近往來人車也沒有突破，加上林女離家前申辦的行動電話號碼早已停用多年，因此能有用線索相當少，目前首要確認的是真正死因，案情即能突破。

警方查出死者為61歲林姓婦人，家屬6年前在鳳山報警協尋。檢警3日會同法醫複驗，發現她的喉嚨甲狀軟骨、身體四肢都有骨折，研判遭人殺害。警政署長陳家欽3日南下主持專案會議。

不過根據資深鑑識人員依死者傷勢研判，死者生前極有可能慘遭人勒斃或搯死，依其手段不排除是情殺導致。由於死者幾乎是遭人搯死或勒斃，專案小組從兇手極其兇殘手法，加上過往命案偵辦經驗，不排除恐怖情人所為，感情因素惹殺機。另因死者離家多年，行蹤成謎，警方也公布死者照片，希望民眾能協助指認並提供相關資訊，已利警方釐清相關案情。

(中時電子報)