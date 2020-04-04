Van Life一詞在近年爆紅，單是在IG上被標記#vanlife的照片/影片就將近700萬則，Van Life不只是生活方式，也是一種生活態度，其精髓就在「自由」兩字，你也想Freestyle了嗎？

國內近年吹起Van Life風潮，從國產商用麵包車到進口豪華商旅車，玩家們各取所需，有人喜歡照自己需求改裝，國內有許多改裝廠可滿客製需求，另如福斯商旅VW California系列，即依Beach、Coast、Ocean不同車款提供原廠優質套件，從移動旅館到七星級行動度假村的等級都有，售價自213.8至308.8萬元。這次試駕車Freestyle配置實用的7人座，但隨時可轉變成車床，堪稱是行動臥鋪，入門價179.8萬元。

照VW車型規畫，California車系為4人座並搭配四輪傳動系統，分成上下鋪還有車用暖氣，讓所有乘員都能享有最佳的野營生活品質，但較不適合兼作日常的代步之用；Freestyle不同，2/2/3的3排座椅可滿足平時多人乘載的接駁用途，但是到了假日，靈活的座椅變化及空間的彈性利用即可變成行動臥鋪，但車床只適合兩人，再擠1名小孩即「客滿」。

以Freestyle作為Van Life的起步算是務實的選擇，廠方貼心配備了冷暖保溫箱、尾門活動式遮陽簾以及晚安套件，讓車主的第一次露營就上手。在到達定點之後，掀起尾門並展開尾門帳篷，並以營釘固定，即可完成一個可供站立高度的隱私空間，方便進行更衣、淋浴或是如廁。

車內第二排座椅可反轉朝向車尾，在第三排座椅之間可放置摺疊餐桌，這配件平時收納於車門板內，既不占空間又方便取用，萬一遇到下雨或車外蚊蟲太多，車內搖身變成行動餐桌，在車內就能吃起火鍋。

駕駛座視野寬廣，儀表控台配置簡單明瞭。（陳大任攝）

支援APP-Connect 手機多媒體連結功能。（陳大任攝）

門板收納有疊摺桌，放置車內就變成小餐廳。（陳大任攝）

寬大的車窗提供絕佳視野。（陳大任）

第二排座椅可自由滑動、旋轉調整不同角度。（陳大任攝）

第二、三排座椅下方有抽屜可收納各式物品。（陳大任攝）

第三排座椅打平再包上床罩即成臥鋪模式。（陳大任攝）

隨車配有冷暖保溫箱，晚安套件有窗簾、床罩。（陳大任攝）

移動旅館：California Beach 4WD配置2.0L渦輪增壓柴油引擎，具150PS/34.7kgm最大動力輸出，採4人座設定，配備升降式車頂、上層床鋪、伸縮式車側遮陽棚、摺疊椅及駐車暖氣等配備，有如行動旅館，售價213.8萬元。（陳大任攝）

移動行宮：California Coast 4WD配置2.0L雙渦輪增壓柴油引擎，具199PS/45.9kgm最大動力輸出，除了Beach 4WD的配備外，還有冷藏冰箱、雙口瓦斯爐、不鏽鋼水槽及流理台櫥櫃、置衣櫃，有如移動行宮，售價258.8萬元。（陳大任攝）

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