《WTO姐妹會》集結節目中各國長期定居在台的外籍人士及新住民，以各國語言向國際發聲拍攝「感謝台灣防疫英雄」影片，片中大讚台灣防疫做得好，並對台灣防疫英雄表達感謝：「謝謝你們給我們安全的台灣！」短短一天破13萬點擊，主持人莎莎和郭彥均表示：「很開心我們的防疫讓世界看見，謝謝新住民朋友們把台灣當作第二個家，謝謝一起對抗這場病毒的勇士們。」
來自紐西蘭馬克杯分享：「爸媽曾經問我要不要回紐西蘭，但我拒絕了，因為我覺得台灣比其他國家都來得安全。」德國阿福也充滿感謝的說：「台灣政府跟民間很配合，不像德國現在很可憐，日常生活都快要停擺，台灣很幸運，面對疫情反應很快。」
英國Amy表示：「我很慶幸我住在台灣，因為我什麼都可以做，儘管我在路上走還是很有安全感，謝謝台灣讓我們很安全。」此外來自日本的Makoto常在臉書轉發台灣防疫新聞，希望日本政府能仿效，Haru也表示:「台灣政府決策非常清晰、迅速，我對他們的速度感到非常驚訝。」
(中時 )
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