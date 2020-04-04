新冠肺炎疫情愈來愈吃緊，即使中央疫情指揮中心規定在室內要保持1.5公尺社交距離，但應召女只願謹守「性交」距離，不顧「社交」距離，只戴套而不戴口罩，恐成防疫破口。萬華警方在西門町查獲32歲E奶吳姓陸女，在台已逾期居留2年半，平均一天接5~7位客人，在查獲的前2天，她就已接客17人，「千人斬」的大膽行徑讓警方直呼：「真不怕死！」

警方調查，吳姓陸籍女子在台違法居留超過2年半，因身材火辣姣好，花名遠播，尋芳客絡繹不絕上門，他每天接5到7人，初估接客人數超過上千人，號稱為千人斬應召女，未來將強制遣返。

萬華警方日前獲報，新冠肺炎期間，不少應召業者仍然持續營業，透過line群組傳送色情廣告，經循線追查，日前在西門町某商務旅館內，查獲涉嫌提供性交易的吳姓女子。

警方調查，吳女持觀光簽證來台，但事後一直留在台灣，已經逾期2年半，都在北部各大旅館流竄，每次交易要價3500元，她實拿2000元，新冠肺炎疫情爆發後，吳女為了多賺錢，選擇持續接客，吳女因皮膚白晰身材姣好，生意一直不錯。

警方在套房內逮捕吳女，現場另查扣30個保險套，據吳女表示，業者沒有提供酒精或口罩，她只能根據客人有無發燒決定是否接客，不過她說並沒遇過發燒的客人，2天至少接客17人，由於吳女也沒有發燒的狀況，警方偵訊後依違反社維法將她裁罰，另轉送移民署擇日遣返。

(中時電子報)