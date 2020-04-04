清明連假墾丁大街湧現人潮，出現久未出現的榮景，人擠人恐成防疫破口，恆春警方因此在街上廣播，提醒大家「保持社交距離」（恆春警分局提供／潘建志屏東傳真）

台灣墾丁卻因近日清明連假，湧進大量人潮，完全無視疫情的恐怖，讓小兒科名醫「Dr. E」忍不住在臉書貼文感嘆：「天佑台灣」。

「Dr. E」在臉書「小兒急診室日誌」發文感嘆：「連假前努力宣導連假不要出遊，看來真的無法影響太多人，是不是只有紐約慘況發生在周遭，才能醒悟現在出遊是多麼高風險的事？」

「Dr.E」寫道：「說好的社交安全距離呢？目前規定室外1公尺，除非戴緊口罩，事實上還是有不少人沒戴口罩，因為要邊走邊吃」。

有民眾在PTT貼文問卦，這次清明連假墾丁塞爆，這群在墾丁逛大街的在想什麼？這群XXXXXX講不聽就是講不聽。

不過網友回應，「爽啦，國內玩啊，海龜問題去問資進黨啊」、「疫情都是境外移入佔多數，關墾丁屁事， 而且墾丁都是開放空間，每天上班都是人群，你怎麼不叫政府停止上班，墾丁大街比捷運車廂開放多了，如果墾丁大街這種程度都不能接受，那捷運早就不行了。我現在所在的國家連政府機關都整棟關閉回家上班了，全國也才三人感染，你跟我說你上班搭捷運很重要？笑死人」、「捷運快封啊，來啊」「放海龜進來有考慮過醫護嗎？要爽大家一起爽！」「菜市場和大賣場的人潮，也沒好到那裡去啊」「一堆班機都有人確診，還可以過海關走機場大廳，叫父母來載小孩，這種心態，叫做防疫？」「要順時中啦！他有規定全面待在家裡？」

也有反對在墾丁逛大街的人表示，「自私的人一堆」、「想被確診？」「事實證明，時鐘根本層級不夠」、「真的覺得醫護人員最倒霉最辛苦」、「都好幾個不知道感染源的本土案例了，還在那邊以為安全」、「支持待在家」、「跟爆發前的美國沒兩樣」、「幹嘛要去人擠人的地方」、「辛苦了，就是這種添亂的，超煩躁」、「覺醒青年就不怕染病」、「記住肺部功能損壞不可逆。還是別亂跑」！

(中時電子報)